Yer: İstanbul! Tramvayda taciz iddiasına dayak!

Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti.

Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı.

Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.