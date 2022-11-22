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Yer: İstanbul! Tramvayda taciz iddiasına dayak!

Yer: İstanbul! Tramvayda taciz iddiasına dayak!
22.11.2022 13:33

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Fatih'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.

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Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti.

Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı.

Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.

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