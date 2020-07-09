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SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 3 asker şehit, 7 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 3 asker şehit, 7 yaralı
09.07.2020 12:55

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada 3 askerin şehit olduğunu 6 askerin ise yaralandığını açıkladı.


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