Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada 3 askerin şehit olduğunu 6 askerin ise yaralandığını açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 3 asker şehit, 7 yaralı
09.07.2020 12:55
- Havai fişek taşıyan kamyonda patlama! Olay yerinden ilk görüntüler
- SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 3 asker şehit, 7 yaralı
- Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama
- Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha: Yaralılar var
- İstanbul Esenyurt'ta bir babanın yürek burkan feryadı: Lütfen yardım edin oğlum ölüyor
- Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 14. kavuşma
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- PKK'ya büyük darbe! 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan etkisiz hale getirildi
- Uyuşturucu çetesine Jandarma darbesi: Yurtdışından uyuşturucu getirip İstanbul’da dağıtacaktı
- Son dakika: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
- CHP'li belediyelerden sanatçı ambargosu! Şükriye Tutkun gerçekleri A Haber canlı yayınında anlattı