İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili önemli açıklamalar

09.07.2020 15:03

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya’da 3 güvenlik mensubunun şehit olduğu bölgedeki patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sakarya Hendek'te bugün patlamamış mühimmatın imha edilmek üzere götürüldüğü bölgede patlaması ve 3 askerin ölmesi 6 kişinin de yaralanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine gitti. Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz'da yaşanan patlama sırasında patlamayan mühimmatın imhası için yerel yetkililerin jandarma gözetiminde bu bölgede imha faaliyetini sürdürmeye karar verdiğini belirten Soylu, bu süre zarfında 15 tona yakın patlayıcı maddenin imha edildiğini söyledi.

Soylu son olarak 1.5 ton mühimmat kaldığını ve bunun imhasıyla sürecin tamamlanacağı ancak bu sırada yaşanan patlamanın neden olduğunun gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.