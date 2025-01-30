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Otel faciası için komisyon kuruldu! | Karar Resmi Gazete’de!
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Otel faciası için komisyon kuruldu! | Karar Resmi Gazete'de!

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 00:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 00:28

78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'inde meydana gelen yangının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararına göre, meclis komisyonu yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, Komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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