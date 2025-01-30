Bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye soruşturma! Kayyum atandı!

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 21:25

Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti.

DAVA AÇILDI BEBEĞE KAYYUM ATANDI

Ancak topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.

Murat Ç., soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.

"RIZAMIZ DIŞINDA İŞLEM YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

Murat Ç., ifadesinde "Aşı, topuk kanı, sağlık taraması ve türevlerini içeren hiçbir tıbbi dayatma ve müdahaleyi kabul etmiyoruz. Rızamız dışında işlem yapılmasını istemiyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli de yenidoğan bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların tanılanması ve tedavi edilmesi için uygulanan topuk kanı uygulaması hakkında aile ile görüşerek bilgiler verdi.

Taranan hastalıklar ile olası etkileri yönünden bilgilendirilen aile, bu uygulamayı kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Adana 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, soruşturma kapsamında; çocuğun sağlık işlemlerine karşı çıkan babası ve annesinin şüpheli sıfatıyla değerlendirildiği, bu durumun da çocuğun sağlık hizmetleri almasında risk oluşturduğu için bundan sonraki sağlık işlemlerinin takibi için amcasını yetkilendirdi.

İKNA OLMAYAN AİLELER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre; İl Sağlık Müdürlükleri aşı ve topuk kanı alımını reddeden aileler için sağlık personelinden oluşan bir ekip oluşturuyor, ailenin eğitim ve kültürel durumuna göre ikna yöntemine gidiliyor, eğer ikna süreci gerçekleşmezse hukuki süreç başlatılıyor, bu süreçte çocuğa vasi tayin edilip, mahkeme aileyi de dinleyerek karar veriyor.