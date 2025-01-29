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Mersin’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı!
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Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı!

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 20:51 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 21:13

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Salih Güner (70) idaresindeki 33 ARM 420 plakalı Fiat Tofaş marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada, Güner ile yolcu Bozan Altuntaş (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Cenazeler inceleme sonrası Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

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