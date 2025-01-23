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Son dakika haberi: Narin’in katili kim? Neden ve nerede öldürüldü? Gerekçeli karar açıklandı! | Öldürülme nedeni cinsel ilişki mi?
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Son dakika haberi: Narin'in katili kim? Neden ve nerede öldürüldü? Gerekçeli karar açıklandı! | Öldürülme nedeni cinsel ilişki mi?

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 16:46

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı. Peki; Narin'in katili kim? Narin neden ve nerede öldürüldü? Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran neden tutuklandı? Öldürülme nedeni cinsel ilişki mi? İşte detaylar.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül 2024'te evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası istedi.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

GEREKÇELİ KARAR TAMAMLANDI

Bu kararın ardından gözler açıklanacak gerekçeli karara çevrildi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in tarafından hazırlanan gerekçeli karar açıklandı. 950 sayfalık oldu belirtilen kararda, Narin cinayetinin tüm detaylarının yer aldığı belirtildi.

Kararda, cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

ORGANİZE HAREKET

Aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmadan bir gün önce toplantı yapmaları nedeniyle cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiğini, ancak bunun organize bir şekilde gizlendiği de belirtildi.


Mahkeme kararında, sanıklara verilen cezaların gerekçesini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Kararda, Yüksel Güran'ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ise, gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.

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