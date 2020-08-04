SON DAKİKA HABERİ: Malatya Pütürge'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedilen 5,2'lik depremden ilk görüntüler...

04.08.2020 12:57

Son dakika haberine göre Malatya'da saat 12:35 civarında korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5,2 olarak açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş: "(Pütürge merkezli deprem) Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok."

AFAD SON DEPREMLER



KANDİLLİ SON DEPREMLER

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