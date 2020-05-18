SON DAKİKA HABERİ: Bayramda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı! Başkan Erdoğan açıkladı...

18.05.2020 19:34

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası Başkan Erdoğan Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bayramda hangi illere yasak geldi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi.

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Adana: 01

Adıyaman: 02

Afyon: 03

Ağrı: 04

Amasya: 05

Ankara: 06

Antalya: 07

Artvin: 08

Aydın: 09

Balıkesir: 10

Bilecik: 11

Bingöl: 12

Bitlis: 13

Bolu: 14

Burdur: 15

Bursa: 16

Çanakkale: 17

Çankırı:18

Çorum: 19

Denizli: 20

Diyarbakır: 21

Edirne: 22

Elazığ: 23

Erzincan: 24

Erzurum: 25

Eskişehir: 26

Gaziantep: 27

Giresun: 28

Gümüşhane: 29

Hakkari: 30

Hatay: 31

Isparta: 32

İçel: 33

İstanbul: 34

İzmir: 35

Kars: 36

Kastamonu: 37

Kayseri: 38

Kırklareli: 39

Kırşehir: 40

Kocaeli: 41

Konya: 42

Kütahya: 43

Malatya: 44

Manisa: 45

Kahramanmaraş: 46

Mardin: 47

Muğla: 48

Muş: 49

Nevşehir: 50

Niğde: 51

Ordu: 52

Rize: 53

Sakarya: 54

Samsun: 55

Siirt: 56

Sinop: 57

Sivas: 58

Tekirdağ: 59

Tokat: 60

Trabzon: 61

Tunceli: 62

Şanlıurfa: 63

Uşak: 64

Van: 65

Yozgat: 66

Zonguldak: 67

Aksaray: 68

Bayburt: 69

Karaman: 70

Kırıkkale: 71

Batman: 72

Şırnak: 73

Bartın: 74

Ardahan: 75

Iğdır: 76

Yalova: 77

Karabük: 78

Kilis: 79

Osmaniye: 80

Düzce: 81