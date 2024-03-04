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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 13:21 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 13:21

SON DAKİKA HABERİ! Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesİ'nde yakıt tankerinde patlama: 1 ölü

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada, Selçuk Boynukısa ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi,

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. Tanker sahibi olduğu öğrenilen 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Patlamayı duyan Şenol Uçar, "Aşırı bir ses geldi koşarak geldik ama bir şey yapamadık" dedi.

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