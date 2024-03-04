▶️ Şişli'de intihar! Bir kadın Mecidiyeköy viyadüğünden atladı

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan Mecidiyeköy Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, viyadüğün üstünde bulunan demir korkuluklara çıkarak henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu.

10 metre yükseklikte bekleyen kadını çevredeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KADIN AŞAĞIYA ATLADI, SON ANDA YATAĞA DÜŞTÜ

Olay yerine gelen ekipler, öncelikle trafik akışını keserken, itfaiye ekipleri ise saniyeler içinde hava yatağını kurdu. Bunun üzerine metrelerce yüksekten atlayan kadın, hava yatağına düşerek hayatta kaldı. Şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.