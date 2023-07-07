SON DAKİKA HABER: Ukrayna lideri Volodimir Zelenski İstanbul'da! Masada hangi konular var?

Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacak.

Görüşmeden çıkacak sonuçlar ise başta Rusya olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip ediliyor.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCU

Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.

ERDOĞAN VE PUTİN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK? KREMLİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin sonuçlarını yakından izleyeceklerini söyledi.

Peskov, Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Türkiye'de yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette görüşmenin sonuçlarını çok yakından takip edeceğiz. Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilere değer veriyoruz ve Türk tarafından karşılıklılık hissediyoruz. Bu nedenle Sayın Erdoğan ile Sayın Zelenskiy arasında ne konuşulacağını elbette merak edeceğiz. Bu, önemli." dedi.

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba gösterdiğini belirten Peskov, "Erdoğan, Ukrayna ihtilafı bağlamında çeşitli sorunların çözümü için defalarca büyük çaba sarf etti, arabuluculuk rolü oynadı ve bu rol Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından büyük takdir gördü." ifadelerini kullandı.

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

Gelecekte Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşecek bir teması göz ardı etmediklerini söyleyen Peskov, bu hususta bir tarih belirlenir belirlenmez bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimalini de değerlendiren Peskov, en üst dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde Rus tarafının müzakere sürecine hiçbir zaman kapı kapatmadığını ifade etti.

Peskov, "Ancak şu ana kadar bu müzakere süreci için herhangi bir umut görmüyoruz." dedi. Rusya'nın hedeflerine farklı şekillerde ulaşabileceğine işaret eden Peskov ancak şu anda Kiev'in reddetmesi ve Washington'ın isteksizliği nedeniyle siyasi ve diplomatik yolların kullanılamadığını savundu.



PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.







MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.

Tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, 32 milyondan fazla tahılın binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin "Tahıl Anlaşması"nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, "17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" dedi.