Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa girdi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsü sürücüsü, seyir halindeyken bir motosikletliyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoförün dikkati dağılınca otobüs kontrolden çıktı.

Kaldırıma Çıktı, Durağa Çarparak Durdu

Kontrolünü kaybeden otobüs önce kaldırıma, ardından yayalara ve park halindeki araçlara çarptı. Son olarak durağa çarparak durabilen otobüs, çevrede büyük panik yarattı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

Şoför Baygınlık Geçirdi

Olayın ardından İETT şoförünün araç içinde baygınlık geçirdiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.