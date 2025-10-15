Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa girdi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Çekmeköy’de İETT otobüsü, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak duraktaki vatandaşlara çarptı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Şoförün tartışma sonrası baygınlık geçirdiği iddia edildi.
Kaza, Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsü sürücüsü, seyir halindeyken bir motosikletliyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoförün dikkati dağılınca otobüs kontrolden çıktı.
Kaldırıma Çıktı, Durağa Çarparak Durdu
Kontrolünü kaybeden otobüs önce kaldırıma, ardından yayalara ve park halindeki araçlara çarptı. Son olarak durağa çarparak durabilen otobüs, çevrede büyük panik yarattı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.
Şoför Baygınlık Geçirdi
Olayın ardından İETT şoförünün araç içinde baygınlık geçirdiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.