Son dakika: Fransa’nın casusluk hücresine suçüstü! Bilgileri böyle sızdırmışlar

22.06.2020 10:37

Son dakika haberi... Fransız gizli servisi için istihbarat toplayıp Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na veren 4 kişilik hücre çökertildi. Metin Özdemir, Lütfü Yılmaz, Salih Cemal Yiğit ve Faysal Tambahçeci; TCK'nın 328. maddesi doğrultusunda yabancı devlet yararına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya ülkemizde yaşayanların zararına olacak şekilde siyasi ve askeri casusluk faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle yargılanacak. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın özel haberi.