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Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı olmak istedi

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı olmak istedi
05.06.2021 17:30
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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine ulaşıldı. Yeğen Gülen, itirafçı olmak istediğini söyledi. "Fethullah Gülen terör örgütünün lideridir" dedi. İfadesinde, Fetullah Gülen'in kim olduğu sorusuna Selahaddin Gülen, "Bu şahıs benim amcamdır. Her ne kadar örgüt içinde niyetinin kötü olmadığını göstermek istese de işin arkasında Terör Örgütünün lideri olduğunu artık söyleyebilirim" dedi.


FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, "Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir" dedi. "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı.

Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.

Yeğen Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

"GÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN LİDERİDİR"
Selahaddin Gülen, Türkiye'den örgüte eleman kazandırılmasında oranın azaldığını belirtti.

İfadesinde, Fetullah Gülen'in kim olduğu sorusuna Selahaddin Gülen, "Bu şahıs benim amcamdır. Her ne kadar örgüt içinde niyetinin kötü olmadığını göstermek istese de işin arkasında Terör Örgütünün lideri olduğunu artık söyleyebilirim" dedi.

Örgüt içerisinde bunun farkına varamadığını söyleyen Gülen, "Ancak şimdi görüyorum ki Fetullahçı Terör Örgütünün lideridir" açıklamasını yaptı.

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