Haberler Video Haber Videoları Komando Tabur Komutanı <a href="/index/tunceli?type=2" class="" rel="tag">Tunceli</a>'deki terör operasyonlarını harita üzerinde <a href="/index/a-haber?type=2" class="" rel="tag">A Haber</a>'de anlattı

Komando Tabur Komutanı 'deki terör operasyonlarını harita üzerinde 'de anlattı

Tunceli'deki terör operasyonlarını harita üzerinde 'de anlattı" />
06.06.2021 01:56
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Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol söz konusu bölgeden teröristlerin temizlenmeye devam ettiğini belirtti. Gelişmeler doğrultusunda bölgenin ilgi gördüğünü de dile getiren Yüzbaşı Şenol "-- üçgeninde teröre ağır darbe vuruldu. Çok zorlu bir arazi ancak her yere ayak bastık. Son yıllarda terör örgütlerinin belinin kırılmasıyla bölge yerli ve yabancı turistler de çekmeye başladı." şeklinde konuştu.


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