SON DAKİKA: Falakacı kargocunun eşi konuştu: Eşim zaman zaman beni falakaya yatırdı
Son dakika haberleri... Geride bıraktığımız haftada Türkiye'nin en çok konuştuğu 3. sayfa haberi; Kayseri'de maddi durumu kötü olan kadınlara para vererek falakaya yatıran kargocu haberi. Olayın duyulmasının ardından ifade veren ve mesajlaşmaları ifşa olan kargocu Erkan T.'nin eşi H.T. konuştu. İfadesinde eşinden şikayetçi olmadığını belirten H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum" dedi.
11.09.2021 14:41
- Son Güncelleme: 11.09.2021 14:41
Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.
Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.
Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara da çektiği videoları gönderdi.
Dosya kapsamında gözaltına alınan Erkan T., falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest kaldı.