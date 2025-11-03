Erzurum'da korkunç görüntü: Kovaladığı kadını katledip intihar etti: 2 ölü!

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salih Aybaş, sokakta kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla vurdu. Tirit olay yerinde hayatını kaybederken, Aybaş da aynı silahla intihar etti.

Cezaevinden Yeni Tahliye Olmuş

Salih Aybaş'ın, iki yıl önce Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025'te tahliye olduğu öğrenildi. Nermin Tirit'in ise bir kurumda temizlik personeli olarak çalıştığı belirtildi.

Olay Yeri İnceleme ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedenler, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.