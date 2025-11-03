Manavgat’ta feci kaza: Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada!

Kaza, Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu istikametinde ilerleyen Nasuh Turhan yönetimindeki 07 BHB 220 plakalı ATV, yaya geçidinden geçmek için yavaşladığı sırada, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 BRJ 629 plakalı motosiklet tarafından arkadan çarpıldı.

Otomobil de Çarptı, ATV Karşı Şeride Geçti

Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden ATV, karşı şeride savrularak Abdul Melik Şenli yönetimindeki 07 BGE 507 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü Nasuh Turhan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza Anı Kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, ATV'nin çarpışma sonrası yola savrulduğu anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, ATV'nin savrularak otomobile çarptığı an açıkça görülüyor.

Motosiklet Sürücüsüne 49 Bin Lira Ceza

Kazadan sonra olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün kimliği belirlendi. Çekme belgeli olduğu tespit edilen motosikletin sahibine, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve olay yerini terk etmek suçlarından toplam 49 bin 781 TL idari para cezası kesildi.