Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Gence'de sivilleri vurdular

Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Gence'de sivilleri vurdular

Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Gence'de sivilleri vurdular
17.10.2020 00:55

Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik alçak saldırıları sürüyor. Ermeniler Gence ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Haber Videoları