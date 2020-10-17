Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik alçak saldırıları sürüyor. Ermeniler Gence ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Gence'de sivilleri vurdular
- Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Gence'de sivilleri vurdular
- Hastane başhekimi Okan Özçeker'den Markar Esayan’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar
- Son dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da duyurdu! İşte 8 ildeki koronavirüs vakalarında son durum
- Son dakika: Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den İstanbul'da önemli açıklamalar
- Kuruluş Osman dizisinde tüyleri diken diken eden sahne: "Koynundaki ağacı çıkart Osman Bey! Sır çözüldü..."
- İstanbul'da sahte para operasyonu! Hepsi ele geçirildi
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Nahçıvan tepkisi!
- Son dakika: 'Kozmik Oda' davasında karar açıklandı
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi kabul etti
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Erdoğan'ın varlığı bütün Türk dünyası için önemli