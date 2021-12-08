Haberler Haber Videoları Son dakika: Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başladı

Son dakika: Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başladı

Son dakika: Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başladı
08.12.2021 11:50
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 450 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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