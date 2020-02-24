Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Üçüncü sondaj gemisi birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak |Video 24.02.2020 10:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' başladı.



"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE'DE OLACAK"

3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.





"DOĞU AKDENİZ'DE PLANLARI BOZDUK"

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak Dönmez, "Libya mutabakatı ile sınırlarımızı netleştirmiş olduk. KKTC ve Libya'yı denklemin dışında tutma isteğini bozduk" dedi.