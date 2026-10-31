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Başkan Erdoğan'dan sağlık sektöründe dev hamle: "Savunma sanayisinde olduğu gibi sağlıkta da destan yazacağız"

Başkan Erdoğan'dan sağlık sektöründe dev hamle: "Savunma sanayisinde olduğu gibi sağlıkta da destan yazacağız"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katılarak Türkiye’nin sağlık alanındaki gelecek vizyonunu ve yerli üretim hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin ürettiği yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye ihraç edildiğinin altını çizen Erdoğan, iki yıl içerisinde en az yüzde 71 yerlilik oranıyla yılda 700 ultrason cihazı üretmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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