Haberler Video Son dakika: Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler
Son dakika: Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

Son dakika: Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

27.01.2020 16:23

Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.


41 CAN KAYBI, ENKAZDA KALAN YOK
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 41'e yükseldi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." dedi.

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