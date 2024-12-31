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Son dakika deprem anı videosu: AFAD duyurdu! Maraş Elbistan sallandı!
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Son dakika deprem anı videosu: AFAD duyurdu! Maraş Elbistan sallandı!

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 15:35

AFAD Kahramanmaraş Elbistan merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son depremler listesi:

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID

31-12-2024 13:46:2838.063937.51195.89MW4.0Elbistan (Kahramanmaraş)647322
31-12-2024 13:19:3938.500628.20147ML1.0Salihli (Manisa)647323
31-12-2024 12:53:4238.738326.33728.6ML2.2Ege Denizi - [10.74 km] Karaburun (İzmir)647321
31-12-2024 12:11:2038.400338.941712.5ML3.0Sivrice (Elazığ)647320
31-12-2024 11:20:1338.503131.74787ML1.2Tuzlukçu (Konya)647319
31-12-2024 11:18:0837.965836.33866.88ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)647318
31-12-2024 11:09:2437.151128.80510.5ML2.2Menteşe (Muğla)647317
31-12-2024 10:38:2438.539428.25229.5ML1.2Salihli (Manisa)647316
31-12-2024 10:35:3838.534428.240811.6ML1.4Salihli (Manisa)647315
31-12-2024 09:47:0238.084438.43425.03ML2.0Çelikhan (Adıyaman)647314
31-12-2024 09:29:0040.732827.28817.87ML1.7Şarköy (Tekirdağ)647313
31-12-2024 09:08:3038.213630.75836.89ML1.2Eğirdir Gölü - [01.59 km] Senirkent (Isparta)647312

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