Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son depremler listesi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|31-12-2024 13:46:28
|38.0639
|37.5119
|5.89
|MW
|4.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|647322
|31-12-2024 13:19:39
|38.5006
|28.2014
|7
|ML
|1.0
|Salihli (Manisa)
|647323
|31-12-2024 12:53:42
|38.7383
|26.3372
|8.6
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [10.74 km] Karaburun (İzmir)
|647321
|31-12-2024 12:11:20
|38.4003
|38.9417
|12.5
|ML
|3.0
|Sivrice (Elazığ)
|647320
|31-12-2024 11:20:13
|38.5031
|31.7478
|7
|ML
|1.2
|Tuzlukçu (Konya)
|647319
|31-12-2024 11:18:08
|37.9658
|36.3386
|6.88
|ML
|1.8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|647318
|31-12-2024 11:09:24
|37.1511
|28.805
|10.5
|ML
|2.2
|Menteşe (Muğla)
|647317
|31-12-2024 10:38:24
|38.5394
|28.2522
|9.5
|ML
|1.2
|Salihli (Manisa)
|647316
|31-12-2024 10:35:38
|38.5344
|28.2408
|11.6
|ML
|1.4
|Salihli (Manisa)
|647315
|31-12-2024 09:47:02
|38.0844
|38.4342
|5.03
|ML
|2.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|647314
|31-12-2024 09:29:00
|40.7328
|27.2881
|7.87
|ML
|1.7
|Şarköy (Tekirdağ)
|647313
|31-12-2024 09:08:30
|38.2136
|30.7583
|6.89
|ML
|1.2
|Eğirdir Gölü - [01.59 km] Senirkent (Isparta)
|647312