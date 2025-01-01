Kartepe’de olaylı yılbaşı!

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 13:47

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde bir vatandaş, 4 kişinin yumruklu tekmeli saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, jandarma ekipleri kavgayı ayırdı.

Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi bir kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı. Şahıs yere düşmesine rağmen, saldırganlar yumruk atmaya devam etti. Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişinin, bir kişiye saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.