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Kartepe’de olaylı yılbaşı!
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Kartepe'de olaylı yılbaşı!

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 13:47

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yeni yılın ilk saatlerinde 4 kişinin bir vatandaşa tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yere düşen şahsa saldırı devam ederken, olaya müdahale eden jandarma ekipleri kavgayı ayırdı ve inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde bir vatandaş, 4 kişinin yumruklu tekmeli saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, jandarma ekipleri kavgayı ayırdı.

Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi bir kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı. Şahıs yere düşmesine rağmen, saldırganlar yumruk atmaya devam etti. Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
4 kişinin, bir kişiye saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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