Koronavirüse ikinci kez yakalanmak mümkün mü?

28.08.2020 11:57

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 25 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs nedeniyle 850 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Hong Kong’da iyileştikten 4 ay sonra yeniden koronavirüse yakalanan vaka dünyayı şoke etti. İnsanlar koronavirüs geçiren bir kişinin 2.kez salgına yakalanıp yakalanmayacağını araştırmaya başladı. İyileşen neden yeniden Kovid-19’a yakalanıyor? Tekrar enfeksiyonlar bir istisna mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk ve Serap Şimşek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada başlamasından bu yana en çok merak edilen soruların başında hastalığı geçirenlerin bağışıklık kazanıp kazanmayacağı geliyor. Geçtiğimiz hafta Hong Kong'da iyileşip yeniden hastalanan vaka örneği, bu konuda hem bilim dünyasında hem de vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.

33 yaşındaki bir erkeğe, koronavirüsü yendikten 4,5 ay sonra yeniden virüs bulaştığı açıklanmıştı. Bilim insanları, hastaya bulaşan virüsün genom diziliminin ise ilk bulaşan virüsten tamamen farklı olduğunu açıklamıştı. Hastanın 15 Ağustos'ta İngiltere üzerinden İspanya, oradan da Hong Kong'a geldiği sırada yapılan Kovid-19 test sonucunun, hiçbir belirti göstermemesine rağmen pozitif olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda kafaları karıştıran bu olay hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU ŞEKİLDE BİRKAÇ VAKA ŞU AN ENDİŞEYE YOL AÇMAMALI"

Prof. Dr. Yavuz, Koronavirüsler ile yeniden enfeksiyon (reenfeskiyon) konusunda aslında bilim dünyasının bilgi sahibi olduğunu belirterek "Kovid-19'dan önceki insan koronavirüs türlerinden biliyoruz bunu. Bunlar, yeniden yeniden hastalık yapabilirler. Mesela nezle, tekrar tekrar nezle yapar bunlar zaten, eski insan koronavirüsleri. Çünkü çok hafif bir bağışıklık bırakır, 6 ay geçmeden çok kısa aralarla aynı virüsle nezle olabilirsiniz. Bunu biliyorduk zaten Koronavirüslerle ilgili ve hep korkuyorduk da zaten Kovid-19 açısından da. Fakat Kovid'de aslına bakarsanız, özellikle hastalığı semptomatik yani belirtileriyle birlikte geçiren kişilerde antikor yanıtı aslında oluşuyor bir süreliğine. Bu koruyucu antikor yanıtının büyük oranda oluştuğunu görüyoruz. Şu anda bu vakada da olduğu gibi literatürde açıklanan tek tük reenfeksiyon vakaları şu anda bizim gözümüzü çok korkutmamalı. Çünkü hastalığı geçiren milyonlarca vakada büyük oranda bir antikor yanıtı oluştuğunu yani bağışıklık geliştiğini biliyoruz" dedi.

TEKRAR HASTALANABİLİRİZ

Koronavirüsle birlikte asıl sürecin başladığı ilk günden beri merak edilen ve sorulan bir soru var. Koronavirüse yakalanıp iyileşen bir kişi daha sonra tekrar virüse yakalanabilir mi? Son dönemde 2. kez koronaya yakalananların sayısı artıyor. Peki bunun nedeni ne? İyileşen neden yeniden Kovid-19'a yakalanıyor? Tekrar enfeksiyonlar bir istisna mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün çok değişik versiyonları olduğunu belirten Öztürk, "Kovid-19 şu anda 8 aydır bildiğimiz bir hastalık. Bu hastalığın belli bir süre bağışıklık sağlayabileceği ve bunun da daha çok benzediği Sars ve Mers gibi biraz daha uzun birkaç yıl olabileceği konusunda görüşler vardı. Hong Kong'dan bildirilen son vaka bilimsel olarak tam dökümante edilen bütün izahları ortaya konan bir vaka. Mart başlarında geçiyor daha sonra İspanya ziyaretinden sonra ülkeye girişte yapılan test pozitif gözüküyor. Ama belirtileri yok. Şu anda almamız gereken yegane ders hastalığı geçirdik diye emniyette değiliz korunma tedbirlerine aynen devam edeceğiz. Çünkü tekrar hastalanabiliriz." ifadelerini kullandı.