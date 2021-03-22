SON DAKİKA: Bursa'da feci kaza! Ters yöne giren araçla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre, Bursa’da ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-İzmir Karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bursa'da ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.



Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bursa-İzmir Karayolu Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi.









Kazım Aydın (79) yönetimindeki 16 TN 796 plakalı otomobil, ters yöne girerek, Bursa istikametinde ilerlemeye başladı. Karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki 16 ECM 61 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.









Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Sürücü Kazım Aydın sıkıştığı otomobilde hayatını kaybetti. Ali A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.K. ve kimliği belirsiz kişi ise, ağır yaralandı.









Yaralılar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazım Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartıldı.



Kaza nedeniyle trfiğe kapanan Bursa-İzmir Karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.