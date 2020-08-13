Son dakika: Bursa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Son dakika haberine göre, Bursa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütünün talimatıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren terörist yakalandı. Teröristin İnegöl'deki 5 yangının sorumlusu olduğu ortaya çıktı.
Bursa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütünün talimatıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren terörist yakalandı. Teröristin İnegöl'deki 5 yangının sorumlusu olduğu ortaya çıktı.
İNTİHAR YELEĞİ ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Bursa'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ militanı M.A. yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada intihar yeleği ile çeşitli materyaller ele geçirildi