PODCAST CANLI YAYIN
Son Dakika Bingöl trafik kazası haberleri...Sürücü motordan fırladı! O anlar kamerada!

Son Dakika Bingöl trafik kazası haberleri...Sürücü motordan fırladı! O anlar kamerada!

Bingöl’ün Solhan ilçesinde park halindeki otomobil, caddeye çıkmak isterken seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü motordan fırlayarak yere savruldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Erbakan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde kenarında park halinde bulunan bir otomobil, yola çıkmak istediği sırada cadde üzerinde ilerleyen bir motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü motordan fırladı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motordan savrularak yere düştü. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin park halinden caddeye çıkmaya çalıştığı, motosikletin ise çarpışmanın ardından sürücüsünü üzerinden fırlattığı anlar açıkça görülüyor.

Vatandaşlar yardıma koştu

Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralı sürücüye yardım etti. Kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle