Son Dakika Bingöl trafik kazası haberleri...Sürücü motordan fırladı! O anlar kamerada!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Erbakan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde kenarında park halinde bulunan bir otomobil, yola çıkmak istediği sırada cadde üzerinde ilerleyen bir motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü motordan fırladı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motordan savrularak yere düştü. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin park halinden caddeye çıkmaya çalıştığı, motosikletin ise çarpışmanın ardından sürücüsünü üzerinden fırlattığı anlar açıkça görülüyor.

Vatandaşlar yardıma koştu

Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralı sürücüye yardım etti. Kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.