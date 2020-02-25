Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

25.02.2020 13:13

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Bakü'de Azerbaycan lideri İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılacak.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 12.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başkan Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'ye geldi.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ
Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a gelişi için ülkede resmi tören düzenlendi. Azerbaycan lideri Aliyev tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'la Aliyev törenin ardından ikili görüşmeye geçti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları