Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Atama Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı almaya başladık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Atama Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ÇOCUKLARIMIZIN BAKIMLARINI EVLERDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların devlet yurtlarında adeta balık istifi şekilde barındırıldığını gördük. Çocuklarımız o ortamda doğru dürüst eğitim alamıyordu. Bugüne kadar 1193 çocuk evi, 65 çocuk destek merkezi oluşturduk. Çocuklarımızın diğer ailelerin çocuklarıyla aynı okula gitmesini, aynı sokakta oynamasını açtığımız evlerle sağlamaya çalıştık. Buralarda görev yapacak personelimizi özel eğitime tabi tuttuk. Çocuklarımızın bakımlarını bu evlerde sürdürüyoruz. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar kendi yakınları ile yaşamasını sağladık. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini temin ettik. Bu amaçla verdiğimiz destek miktarı 6,9 milyar liradır.

Kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayısı 55 bini aştı.

Koruyucu aile sisteminde 7 bin 864 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Bunların 795'i de özel gereksinimi olan çocuklardır. Bu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Aile yanında destek ve koruyucu aile gili uygulamaları daha da yaygınlaştırarak hiçbir evladımımızın sahipsiz kalmamasını ve toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız.

"ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI 58 BİN 319'A YÜKSELTTİK"

Engellilerine sahip çıkan toplum yıkılmaz bir bünyeye sahip demektir. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalara geliştirilemediği için vicdanları sızlatan görüntüler yaşanmıştır. Hükümete geldikten sonra üzerinden en çok durduğumuz hususlardan biri de engellilerimizin topluma kazandırılması faaliyetleridir.

Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmaları açısından önemli olan erişilebilirlik konusunda ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranlarını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık. Tayinden yer değiştirmeye her konuda engellilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de engellilerimize hizmet vermeye ve daima yanlarında olmaya devam edeceğiz.

"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZİN HEP ÜZERİNE TİTREDİK"

Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmıştır. Biz de hükümete geldikten sonra şehit yakınları ve gazilerimizin hep üzerine titredik. Her kardeşimize pek çok farklı kalemde ciddi destekler verdik. Her konuda bu kardeşlerimizin kalbini mutmain edecek uygulamalara imza attık. Hükümete geldiğimizde bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti şimdi ise bu sayı 45 bine yaklaştı. Devlet olarak elimizdeki tüm imkanları şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine sunmak süretiyle kendilerine şükranlarımızı sunmaya gayret ediyoruz.

"GÜÇLÜ ALTYAPIMIZLA SALGIN DÖNEMİNDE&NBSP;ÜLKEMİZİN AYAKTA KALMASINI SAĞLADIK"

Türkiye'nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü kriz dönemlerinde çok daha ortaya çıkıyor. Salgın döneminde sosyal destek sistemimizin kapsayıcılığını da test ettik. 1 yıla yaklaşan salgın döneminde yüreklerimizi yakacak bir sağlık krizi yaşamadık. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER AŞI SIKINTISI YAŞARKEN BİZ AŞILARIMIZI ALMAYA BAŞLADIK"

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı almaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık şu anda da devam ediyor. Bu süreci diğer ülkelerin aksine biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık.