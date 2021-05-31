SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan seyirci müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, ''Süper Lig’de önümüzde sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz.'' dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları,

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.