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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
15.02.2021 19:53
Ana Sayfa 04:56
İstanbulluların kar ile...
Ana Sayfa 01:00
Taksiciler kar yağışını...
Ana Sayfa 02:26
Müge Anlı'dan yalanlama
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Survivor Hanzade'nin gezmediği...
Ana Sayfa 03:00
AK Parti'den flaş "Gara"...
Ana Sayfa 08:25
Başkan Erdoğan'dan Rize'de...
Ana Sayfa 02:03
Fenerbahçe’nin hedefindeki...
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Şehit cenazesinde Meral...
Ana Sayfa 01:14
Gara'da 13 şehit! Bir kişinin...
Ana Sayfa 21:50
İkranur Tirsi cinayeti Müge...
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Yasak dönüş yaparken bakın...
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Bir Zamanlar Çukurova 84....

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi ile canlı bağlantıyla katıldığı Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, ABD'nin terör saldırısına ilişkin açıklamasına sert tepki göstererek, "Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız." dedi. Terör örgütü PKK tarafından canice katledilen 13 vatandaşın hesabının sorulacağını belirten Erdoğan, "Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlardır. Hepiniz bu 13 masum insanın katledilmesinden sorumlusunuz." dedi.


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