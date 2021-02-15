SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi ile canlı bağlantıyla katıldığı Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, ABD'nin terör saldırısına ilişkin açıklamasına sert tepki göstererek, "Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız." dedi. Terör örgütü PKK tarafından canice katledilen 13 vatandaşın hesabının sorulacağını belirten Erdoğan, "Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlardır. Hepiniz bu 13 masum insanın katledilmesinden sorumlusunuz." dedi.