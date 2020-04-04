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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma mesajı

04.04.2020 11:43

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş&#39;i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/bEU6zwqboa

&mdash; Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2020

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