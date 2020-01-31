Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi "deprem" yanıtı: Tarih cahili! Git yerinde gör 31.01.2020 11:59

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, muhalefetin "Deprem vergileri nereye gitti?" şeklindeki algı operasyonuna yönelik "Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli bu depremler vardır, malumdur. CHP Genel Başkanı tarih cahili bilmez. Van, Bingöl ve Simav'da neler yapmışız git yerinde gör" dedi. Erdoğan, "Utanmadan soruyor deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız diye. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden paralar harcayarak çalışmaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoağn; ''Deprem haberini alınmasıyla birlikte üç bakan arkadaşımız anında hemen Elazığ'a gönderdik. Sağ olsunlar gerek içişleri Sağlık gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanım o günden bu güne bu çalışmalara hep birlikte müzaheret ettiler ve terk etmediler. Dün İçişleri Bakanım MGK toplantısı için geldi ve tekrar Elazığ'a döndü. Sağlık Bakanım bu salgın hastalıkla ilgili olarak geç vakitte Ankara'ya geldi ve buradaki çalışmalara kendisinin bizzat yapması gereken müdahaleler nedeniyle burada. Çevre ve Şehircilik Bakanım ve şimdi tekrar İçişleri Bakanım orada. Hep birlikte bu süreci takip ediyorlar. Devletimizi tüm kurumları ve görevlileriyle yardıma koşmuştur. Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları yerinde gördüm.Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür.



CHP'YE ÇOK SERT CEVAP: UTANMADAN BİR DE SORUYOR

CHP'nin başkanı tarih cahilidir. Düzce depreminde Sakarya depreminde neler oldu bilinmez. Ben cezaevinden çıkar çıkmaz deprem bölgesine gittim. Yarım kalan çalışmaları biz tamamladık.Deprem için toplanan paralar bölgeye gitti. Biz milli bütçeden de harcamalar yaptık.CHP Başkanı utanmadan soruyor 'Deprem paralarını nereye harcadınız' diye. Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik

'BAY KEMAL SEN NEREDESİN YA'

'Nereden ne yardım gelecek' diyor olsaydık yolda kalırdık. Biz hemen milli bütçeden adımları attık. Bay Kemal sen neredesin ya? Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Onlar ne yaparsa yapsın biz vazifemizi iyi biliyoruz. Kalkıyor CHP'li belediyeler oraya gitmiş de onların yaptıklarıyla sorunlar halledilmiş. Belediyelerin gittiyse Allah razı olsun. Zaten benim vatandaşım onların çok daha fazlasını yapıyor. Deprem gecesinden beri oradaki bakanlarımız ve diğer ekiplerimiz başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına ben teşekkür ediyorum.'' dedi.