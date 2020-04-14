Son dakika: Başkan Erdoğan'dan infaz yasası için önemli açıklama! 14.04.2020 15:36

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçen infaz yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır." dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçen infaz yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır." dedi.

Erdoğan, "Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizi bu dört alanda ve bunların itici gücüyle demokraside, ekonomide, altyapıda çok ileri bir yere getirdik.

Milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizim medeniyetimizde bir adalet medeniyetidir. Yönetim sistemlerinin gerisinde de yasama yürütme ve yargının kendi içinde bağımsız çalışma ilkesi bulunuyor. Türkiye en büyük reformlarını 18 yılda gerçekleştirmiştir. Her alanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yepyeni bir Türkiye'yi beraber inşa ettik. Dün gece TBMM'de kabul edilen yeni infaz düzenlemesi de yargı reformu stratejimizde söz verdiğimiz hususlardan biriydi.

HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ

Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Meclis'e sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar, hem suçlular açısından çok daha adil hale getirmeyi amaçladık. AK Parti ve MHP'nin gayretiyle teklife dönüşen ve genel kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Bu kanun, onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız.

HALKIN HASSASİYETLERİ DİKKATE ALINMIŞTIR

Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Islah önlemlerine ağırlık verilerek, aynı kişilerin yeniden suç işlenmesine engel olunması hedeflenmiştir.

İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında, çocuk, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış kadınlar gibi bütün bu gruplar lehine bir insani yaklaşım geliştirilmiştir. İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

KAPSAMLI ÇALIŞMALARA ŞİMDİDEN BAŞLADIK

Bu anlayışla ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık. Önümüzdeki yasama döneminde Meclis'teki ilk işlerimizden biri bu olacaktır. Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, vicdanların yaralanmasının önüne geçilmek için getirilmiştir. İyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır. İnfaz süresinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir.

Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını umuyorum. Tutuklu ve hükümlülerin salgın tedbirlerinden korunması hususunda tüm tedbirlerinin alındığını belirtmek istiyorum. Bu insanların salgın hastalığa yakalanmamak için temizlikten karantinaya kadar her önlem alınıyor.