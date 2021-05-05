Son dakika: Başkan Erdoğan'dan darbe imasında bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayarak darbe imasında bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu için harekete geçildi. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan’ın avukatları CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı indireceklerini ve vatana ihanetten yargılayacaklarını vurgulayan Erdoğdu, "Bunun için bütün gücümle çalışacağım" dedi.









BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayarak darbe imasında bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu için harekete geçildi.





Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.









"KATİLLERİN DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.



Erdoğdu'nun kullandığı dili FETÖ'den tanıdıklarını vurgulayan Çelik, "Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." dedi.

Çelik paylaşımlarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.





"BUNLARA SESSİZ KALMAK MİLLETE İHANETTİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.







"RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SİZİN HADSİZ VE AHLAKSIZ TEHDİTLERİNİZE PRİM VERMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aykut Erdoğdu'nun küstah ifadelerini ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Altun şu ifadeleri kullandı;

Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış.

Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.



Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sizin tehditlerinize ve engellemelerinize rağmen aziz milletimizin desteğiyle memleketimize hizmet etmektedir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar.



Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor.



Millete hizmet yolculuğuna "kefeniyle" çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir.



Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir.







"BU ZİHNİYETE 15 TEMMUZ GECESİ HADDİNİ BİLDİRMİŞTİK ANCAK BELLİ Kİ HALA AKILLANMAMIŞLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz." ifadelerini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi." ifadesini kullanan Hamza Dağ, 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayallerinin hala çok diri olduğunu belirtti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hala akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.

19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz. Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor. Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır.









KARIN AĞRISI BELLİ OLDU: TEHDİT EDİP ERKEN SEÇİM İSTEDİ

Menderes'in katilleri ve FETÖ ile ağız birliği yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Aykut Erdoğdu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek küstahlığını gözler önüne serdi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendisini tepki gösterdiği tweeti alıntılayan Erdoğdu, "Alayınız hesap vereceksiniz" diyerek erken seçim çağrısı yaptı



CHP'li Erdoğdu şunları ifade etti:



"Birden hepiniz panik oldunuz...

Sizin Yassıada hikayelerinizi ben yemem...

Siz benim gözümde vatana ihanet çetesisiniz...

Ve ben bu Milleti tanıyorsam...

Alayınız hesap vereceksiniz...

Yok diyorsan ağanla konuş erken seçim yapalım...

İyi geceler dilerim..."







ÖZLEDİĞİNİZ O GÜNLER GERİDE KALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine "Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır" dedi.







"TEHDİT ETMENİN BİR BEDELİ OLDUĞUNU BİLMELİLER"

AK Parti'li Ünal, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi. Ünal, "CHP'nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. Birtakım Batı ülkelerinin meşru hükümete yönelik düşmanca tutumları, içeride CHP'nin sözcülüğü ile vücut bulmaktadır" ifadelerini kullandı.



Ünal, Erdoğdu'nun açıklamalarını eleştirerek, "Bugün CHP içerisinde bu sözcülüğü ile ön plana çıkan bir siyasi, Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve tehdit ifadelerine bir yenisini daha eklemiştir. Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler. Şunu unutmasınlar: Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü milletinden almaktadır. Bizler milletimizin iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımıza dönük bu provokatif tehdit ve nefret diline karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.