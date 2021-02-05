SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Cuma çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan cuma çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör provokasyonuyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor." dedi. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Bahçeli ile yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, "Seçim kanunu, siyasi partiler kanunuyla ilgili neler yapabiliriz bunların üstünde durma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.