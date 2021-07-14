Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan <a href="/index/bartin?type=2" class="">Bartın</a>-<a href="/index/kurucasile?type=2" class="">Kurucaşile</a> Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak etti. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu güzergahta 267 metrelik Cumayalı viyadüğünü inşa ettik. Proje kapsamında toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. Dağlık ve sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. 14.9 kilometre olan güzergahı 11.8 kilometreye indirerek 3.1 kilometre kısalttı. Yolun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız." dedi.


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