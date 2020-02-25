Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da "Yukarı Karabağ" açıklaması 25.02.2020 15:20

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, "Yukarı Karabağ Azerbaycandır!" diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına Türkiye olarak imzamızı attığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

4.5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda kardeşimle mutabık kaldık. ve bunun için tüm bakan arkadaşlarımız ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymalı.