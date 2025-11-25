Tuzla'da yat üretim tesisinde korkutan yangın

TUZLA'DA YAT TERSANESİNDE YANGIN

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Nuh Yat Sanayi Sitesi A Blok 3'teki Mengiyay Yachts tersanesinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yapımı devam eden NB 113 isimli yatın başaltı zincirlik bölümünde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar alevlere neden oldu. Yoğun duman ve kısa süreli panik yaşandı.

İTFAİYE VE AFAD HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. AFAD ekipleri tedbir amaçlı gaz ölçümü gerçekleştirdi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

BASIN MENSUPLARI ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI

Olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensupları, bazı çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Görüntülerde bir çalışanın hakaret ettiği ve çekim yapılmasını engellemeye çalıştığı, bir diğer çalışanın ise basın mensubunun üzerine aracını sürdüğü iddia edildi.