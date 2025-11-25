PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Esenyurt’ta akaryakıt istasyonunda şarj halindeki elektrikli otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi Ambarlı Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda çıktı. Elektrikli aracını şarj etmek için istasyona gelen sürücü, burada bulunan şarj ünitesine aracını bağladı.

Kısa bir süre sonra şarj olan otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

