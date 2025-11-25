PODCAST CANLI YAYIN
Kız kardeşine şaka yapmak istedi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafede oturan kız kardeşinin kafasına kuru sıkı tabancayı dayayarak şaka yapmak isteyen genç, gözaltına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kuru sıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve kız kardeşinin savcılık ifadesinde şakalaştıklarını söyledikleri öğrenilirken, M.Ö. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!
