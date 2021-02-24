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"Bundan 3 yıl önce 21 Şubat'ta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifiyle, ilk adımı atmıştık. Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatının en başarılı değil, en ilkeli, en onurlu ittifakı olduğunu görüyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası çerçevesinde oluşturduğumuz anlayış birliğinin yürüttüğümüz mücadelede çok büyük katkısı vardır. Nice saldırıyı Cumhur İttifakı'nın bu güçlü zemininde karşıladık.

Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP'nin kurduğu ittifakının tel tel dökülmesi zemininin çürüklüğüne bağlı. Kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde fikir birliğine rastlayamazsınız. milletimizin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliğinin izini bulamazsınız. Uluslararası saldırılar karşısında devletinin yanında yer alma erdemini göremezsiniz.

Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri tekrarlayan vizyonsuz, ilkesiz bir yapı var. Bir heyula var. Heyula, tek başına bir anlamı olmayan başka yapılarla oluşur. CHP kendi başına planı, programı, hayali, hedefi, eseri, mücadelesi olmayan bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen partidir. CHP'nin içinde millet yoktur. Millet, tek partiden beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur, çünkü demokrasinin d'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktu, halkın derdine derman olacak hiçbir işe yaraşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur, çünkü vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryoya göre belirler. CHP'nin içinde ideal de yoktur, bu partide insanlar yapıya uygun şekilde konumlanır ve bireysel hedefler içinde çalışır. CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.

Buradan CHP'ye oy vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum; CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp tüm ülkenin kaybıdır. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan manzaralar bile bu gerçeği gösterir.

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