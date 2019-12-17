Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1. Küresel Mülteci Forumu'nda önemli açıklamalar 17.12.2019 13:40

Son dakika haberine göre BM Cenevre Ofisi'nde “1. Küresel Mülteci Forumu”nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerinin mülteci krizine sessiz kalmalarına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan,"İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aştı. Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlı. Avrupa’dan halen ikinci 3 milyar için herhangi bir ses yok'' dedi. Erdoğan, ''Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde "1. Küresel Mülteci Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugünkü toplantının mülteci ve göç krizinin insani bakışla ele alınmasına vesile olmasını diliyorum.

İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

BM verilerine göre dünyada en fazla mülteciye Türkiye ev sahipliği yapıyor. Şu anda 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiyi ağırlıyoruz.

Ülkemizde birkaç münferit olay dışında olumsuz bir olay yaşanmadı.

RAKAMLARLA SURİYELİ GERÇEĞİ

Eğitim çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuğun 685 binine okul imkanın sağlıyoruz. Mültecilerin lisans ve lisans üstü eğitim almalarını sağladık. Okullaşma oranı yüzde 30'dan yüzde 63'e çıkardık. Son 8 yılda 516 bin Suriyeli bebek Türkiye'de dünyaya geldi. Her türlü sağlık hizmetine ulaşmalarını yemin ettik. Suriyelilerin çalışma izni almalarına yasal zemin hazırladık, istihdam edilmelerini teşvik ettik. 21 bin 300 Suriyeliye yüksek örenim ve Türkçe dil bursu verdik. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla göçmen sağlığı merkezleri inşa ettik. Buralarda Suriyeli doktorlar ve Suriyeli ebe ile hemşireler görev yapıyor.

"40 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aştık. Avrupa Birliği 3 milyar + 3 milyar euroluk destek sözünü tutmadı. Sadece 2 milyar euro verdi. İkinci 3 milyar için de ses yok. "450 milyon euro geldi, geliyor" diyorlar ama gelmiş değil.

"BİZE GÜLÜCÜK ATIYORLAR"

Suriye'nin yeniden imarı için destek verin dediğimiz dünya devleri, bize sadece gülücük atıyorlar. Petrol kuyularından bulunan petrolü "gelin birlikte çıkaralım, Suriyeliler için harcayalım" diyorum yanaşmıyorlar.

HAREKAT SONRASI ÜLKELERE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Gereken desteği göremeyince biz de başımızın çaresine baktık. Barış Pınarı Harekatı ile 120 km genişliğinde 30 km derinliğinde bir alanı tüm terör unsurlarından arındırdık. Bu bölge terör örgütlerinden kurtarılmış oldu. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şu ana kadar 371 bin Suriyeli döndü. Projelerimizle bu sayı 1 milyona çıkabilir.