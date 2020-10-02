Son dakika: Başkan Erdoğan Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreni için Konya'da

Son dakika haberine göre, AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katılmak üzere kente geldi. Başkan Erdoğan, açılışın ardından AK Parti Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya gelecek.



CUMA NAMAZINI SULTAN SELİM CAMİSİ'NDE KILDI

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Başkan Erdoğan, cuma namazı için Sultan Selim Camisi'ne geçti.

Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen Erdoğan, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.