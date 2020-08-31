Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'daki sel bölgesin Doğankent'ten doğalgaz ve hastane müjdesi

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Giresun'daki sel bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimatı vereceğim. Buraya hastane inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. Selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğalgaz temin edileceğini bildirdi.
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Giresun'daki sel bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimatı vereceğim. Buraya hastane inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. Selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğalgaz temin edileceğini bildirdi.