Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Faturalar evlere ulaşmaya başladı! CHP'li başkan Karadeniz gazını övdü Ali Babacan'ın yüzü asıldı

Son dakika haberleri... Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü çalışmalarla 710 milyar metreküp Karadeniz doğal gazı karaya ulaşmıştı. Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğalgaz uygulaması başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılandığı belirtildi. Öte yandan geçmişte gaz arama çalışmalarını küçümseyen Ali Babacan, Çaycuma'ya gitti. Burada Babacan'a bilgi veren CHP'li belediye başkanı ve milletvekilinin övgü dolu sözleri sonrası Babacan'ın yüzü düştü.