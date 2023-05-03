Rus hükümeti, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi.

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hükümet, Rus lider Vladimir Putin'in yara almadığını açıkladı. Moskova Belediyesi, şehir üstünde insansız hava araçlarının uçurulmasını yasakladı.

KREMLİN: SALDIRIYI UKRAYNA YAPTI

Kremlin, dün gece Ukrayna'nın Kremlin'i iki İHA ile vurmaya çalıştığını bildirdi. Yetkililer, Rusya'nın "uygun gördüğü yerde ve zamanda" misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Saldırı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de değildi.

İKİ İHA KATILDI

Saldırıya iki İHA katıldı. Yapılan açıklamada, ordu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanılarak zamanında yaptıkları müdahaleler sonucunda araçlar devre dışı bırakıldığı bildirildi. Basın servisi, İHA'ların düşmesi ve Kremlin topraklarına parçaların saçılması sonucunda can kaybı ve maddi hasar meydana gelmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı basın servisi, bu saldırı sonucunda Vladimir Putin'in yaralanmadığını vurguladı. Basın servisi, "Çalışmalarının takvimi değişmedi, her zamanki gibi devam ediyor" dedi.

PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ | VİDEO İZLE

PUTİN KREMLİN'DE DEĞİLDİ

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitri Peskov, Vladimir Putin'in o sırada Novo-Ogaryovo'da olduğunu söyledi. Peskov, "9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da geçit töreni yapılacak, planlarda herhangi bir değişiklik yok" diye ekledi.



SUİKAST GİRİŞİMİ

Kremlin, insansız hava aracı saldırısını planlı bir terör eylemi ve "Zafer Bayramı arifesinde, yabancı misafirlerin de katılması planlanan 9 Mayıs Geçit Töreni'nde gerçekleştirilen" başkana yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Rus tarafı uygun gördüğü yerde ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar" denildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Önceki gece, sosyal medyada bölgesel gruplarda Kremlin'in arka planına karşı beyaz bir duman sütununun anlaşıldığı bir video yayınlandı.

Şehir yetkilileri ve kolluk kuvvetleri bu konuda yorum yapmadı. Bugün, şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da İHA'ların kullanımına yasak getirdi.

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